Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 3 листопада Росія атакувала Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М", п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" та 115 ворожих БпЛА, які атакували північ, південь та схід країни.

Зафіксовано влучання ракет та 20 дронів на 11 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.

Нагадаємо, вночі 3 листопада росіяни атакували Тростянецьку громаду на Сумщині за допомогою ударних безпілотників. Є загиблий, трьох людей дістали з-під завалів.

Під ранок 3 листопада російські військові завдали ракетного удару по Дніпру. Пошкоджене підприємство, виникла пожежа.