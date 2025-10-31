Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 31 жовтня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили одну балістичну ракету та 107 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і та інших типів, які атакували північ, південь та схід країни.

Водночас зафіксовано влучання 36 ударних дронів на 20 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.

Нагадаємо, вночі 31 жовтня російська армія здійснила серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі міста Суми. За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки травмовані 11 людей, серед них – четверо дітей.