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25 липня 2025, 21:26

Протести продовжуються: сотні киян вийшли на вулиці

25 липня 2025, 21:26
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Фото: УП
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У Києві почався вже четвертий день мітингів. Люди протестують проти скандального законопроєкту щодо НАБУ і САП

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

У Києві близько трьох сотень людей зібрались біля театру Франка. Уже четвертий день столиця мітингує проти законопроєкту, який обмежує НАБУ і САП.

Фото: УП
Фото: УП
Фото: УП
Фото: УП

За словами учасників, вони збираються стихійно і в них немає центру координації. Також вони анонсували мітинг на 30 липня. Тобто, за день до ухвалення законопроєкту, поданого президентом України Володимиром Зеленським

Нагадаємо, українці в багатьох містах вже другий день протестують проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Президент України Володимир Зеленський 23 липня заявив, що влада бачить реакцію суспільства. Він також зазначив, що буде подано новий законопроєкт.

Уже згодом президент України подав новий законопроєкт. Він зазначив, що це гарантії незалежності антикорупційних органів, а також реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання

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