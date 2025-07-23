Німеччина і Франція відреагували на скандальні закони щодо НАБУ та САП

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Німеччина та Франція відреагували на ситуацію, що склалась в Україні довкола обмеження незалежності антикорупційних органів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідні заяви зовнішньополітичних відомств країн.

Зокрема у заяві німецького МЗС наголошують, що розділяють занепокоєння послів G7 з приводу розслідувань щодо працівників НАБУ.

"Незалежність та сила антикорупційних інститутів України були ключовими факторами реформ останніх років. Україна й надалі буде оцінюватися за їхнім прогресом", – заявили у німецькому міністерстві.

Водночас французький міністр закордонних справ Бенджамін Хаддад зауважив, що ситуацію ще можна врятувати.

Як повідомлялось, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. За словами депутата Ярослава Железняка, це фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. При цьому раніше СБУ без офіційного попередження приходила до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

У відомствах заявляли, що обшуки можуть зірвати розслідування корупційних справ.