Студентка КНУ закликає бойкотувати викладачів-нардепів, які підтримали скандальний закон про НАБУ і САП

фото: Facebook/Оксанка Паращак

Студентка Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ ім. Шевченка Оксана Паращак публічно виступила проти двох викладачів-нардепів, які підтримали обмеження незалежності антикорупційних органів

Про це студентка написала у Facebook, передає RegioNews.

У своєму дописі Оксана назвала депутатів Любов Шпак та Лесю Забуранну "запроданками", які підтримали фактичне знищення незалежності антикорупційних органів і "повертають Україну в часи Януковича".

"Я категорично відмовляюся від занять із Забуранною і Шпак і вимагаю не нав’язувати мені їх у розклад у наступному семестрі", — написала студентка.

Оксана також звернулася до інших студентів із закликом бойкотувати заняття з цими викладачами та їхніми помічниками, зазначивши, що це необхідно, аби "не дати промивати мізки тим, хто нищить антикорупційну систему".

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який суттєво обмежує повноваження НАБУ і САП.

Президент Володимир Зеленський підписав цей документ, попри численні протести активістів, занепокоєння міжнародних партнерів, зокрема Євросоюзу.

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