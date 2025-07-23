Студентка КНУ закликає бойкотувати викладачів-нардепів, які підтримали скандальний закон про НАБУ і САП
Студентка Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ ім. Шевченка Оксана Паращак публічно виступила проти двох викладачів-нардепів, які підтримали обмеження незалежності антикорупційних органів
Про це студентка написала у Facebook, передає RegioNews.
У своєму дописі Оксана назвала депутатів Любов Шпак та Лесю Забуранну "запроданками", які підтримали фактичне знищення незалежності антикорупційних органів і "повертають Україну в часи Януковича".
"Я категорично відмовляюся від занять із Забуранною і Шпак і вимагаю не нав’язувати мені їх у розклад у наступному семестрі", — написала студентка.
Оксана також звернулася до інших студентів із закликом бойкотувати заняття з цими викладачами та їхніми помічниками, зазначивши, що це необхідно, аби "не дати промивати мізки тим, хто нищить антикорупційну систему".
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який суттєво обмежує повноваження НАБУ і САП.
Президент Володимир Зеленський підписав цей документ, попри численні протести активістів, занепокоєння міжнародних партнерів, зокрема Євросоюзу.
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