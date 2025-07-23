Фото: НАБУ

У столиці люди почали збиратися на другий протест проти обмеження повноважень НАБУ і САП. У медіа з'явились перші кадри з місця подій

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У Києві люди знову збираються біля театру Франка проти обмежень повноважень НАБУ і САП. На фотографіях з місця подій можна побачити плакати, з якими прийшли люди. Зокрема, є написи "Ми — не Мордор" і з "Моєю країною так не можна".

Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Уже в той самий день в різних містах люди почали виходити на акції протесту.

23 липня президент України Зеленський відреагував. Він заявив, що почув, що кажуть люди на вулицях, і в соцмережах. Президент пообіцяв подати новий законопроєкт про НАБУ і САП.