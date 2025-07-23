12:34  23 липня
У Рівному вперше за три роки зафіксували випадок тропічної малярії
06:40  23 липня
У Чернівцях у водоймі виявили тіло жінки
04:20  23 липня
Співачка Анна Трінчер розповіла, як її шантажували інтимним відео
UA | RU
UA | RU
23 липня 2025, 16:59

"Не мовчи!" - у Рівному закликають вийти на протест за незалежність НАБУ і САП

23 липня 2025, 16:59
Читайте также на русском языке
фото: Олена (@randevouzz.)
Читайте также
на русском языке

У Рівному анонсували чергову акцію протесту, спрямовану проти можливих обмежень у роботі НАБУ та САП

Про це на своїй сторінці у Facebook пише одна з ініціаторок протесту Юлія Гузій, передає RegioNews.

Захід має відбутися 23 липня о 19:00 біля будівлі місцевого драматичного театру.

Ініціаторка протесту закликала громадян не залишатися осторонь, вона закликала мешканців міста приходити на акцію, не мовчати й ділитися інформацією. Організатори наголошують, що подібні ініціативи мають привернути увагу до загроз незалежності антикорупційних органів.

Мітинг у РівномуМітинг у РівномуМітинг у Рівному

Очікується участь небайдужих громадян, які вже виходили на вулиці на знак підтримки прозорості й підзвітності у сфері боротьби з корупцією.

Раніше повідомлялося, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який, за словами нардепа Ярослава Железняка, фактично позбавляє НАБУ та САП незалежності.

Нагадаємо, у Луцьку проходить акція протесту проти резонансних законів про НАБУ і САП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівне Рівненська область протест антикорупційні органи НАБУ САП акція митинг
НАБУ завершило справу Коломойського: що стало відомо про схеми бізнесмена
23 липня 2025, 16:17
Студентка КНУ закликає бойкотувати викладачів-нардепів, які підтримали скандальний закон про НАБУ і САП
23 липня 2025, 14:28
"Збирали на кого не потрібно": Вірастюк розповів, чому голосував за скандальний закон про НАБУ та САП
23 липня 2025, 14:09
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
НАБУ завершило розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка
23 липня 2025, 18:19
На Черкащині жінка продавала чоловіку "релігійність" для ухилення від мобілізації
23 липня 2025, 17:47
На Рівненщині чоловік убив знайомого ножем - швидку викликав уже після смерті
23 липня 2025, 17:46
НАБУ та САП завершило розслідування щодо голови АМКУ: не задекларував майно
23 липня 2025, 17:25
Запоріжжя прощається з майором поліції Олександром Садовським - він загинув, захищаючи Україну
23 липня 2025, 16:40
НАБУ завершило справу Коломойського: що стало відомо про схеми бізнесмена
23 липня 2025, 16:17
Спорткомплекс у Кривому Розі зазнав значних пошкоджень через атаку дронів
23 липня 2025, 15:59
У четвер в Україні очікується до +34 градусів, але подекуди пройдуть дощі з грозами
23 липня 2025, 15:39
Поліцейські під обстрілами евакуювали 5 людей з Костянтинівки
23 липня 2025, 15:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »