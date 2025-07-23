фото: Олена (@randevouzz.)

У Рівному анонсували чергову акцію протесту, спрямовану проти можливих обмежень у роботі НАБУ та САП

Про це на своїй сторінці у Facebook пише одна з ініціаторок протесту Юлія Гузій, передає RegioNews.

Захід має відбутися 23 липня о 19:00 біля будівлі місцевого драматичного театру.

Ініціаторка протесту закликала громадян не залишатися осторонь, вона закликала мешканців міста приходити на акцію, не мовчати й ділитися інформацією. Організатори наголошують, що подібні ініціативи мають привернути увагу до загроз незалежності антикорупційних органів.

Очікується участь небайдужих громадян, які вже виходили на вулиці на знак підтримки прозорості й підзвітності у сфері боротьби з корупцією.

Раніше повідомлялося, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який, за словами нардепа Ярослава Железняка, фактично позбавляє НАБУ та САП незалежності.

Нагадаємо, у Луцьку проходить акція протесту проти резонансних законів про НАБУ і САП.