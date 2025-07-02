13:37  02 липня
На Волині авто злетіло в кювет і перекинулось: водій загинув
11:32  02 липня
У Києві затримали водія таксі, який побив співачку Тоню Матвієнко
10:22  02 липня
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: до лікарні потрапили 25 осіб
UA | RU
UA | RU
02 липня 2025, 21:49

Стало відомо, чому Зеленський саме зараз забрав громадянство в глави УПЦ МП Онуфрія

02 липня 2025, 21:49
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Указом президента у митрополита Онуфрія забрали громадянство України. При цьому відомий політтехнолог вважає, що це зроблено саме зараз не просто так

Про це написав політтехнолог Віктор Уколов, передає RegioNews.

Політтехнолог зазначив, що коли в команді президента хочуть відвернути увагу від неприємної історії (наприклад, як з підозрою Олексію Чернишову), одразу вигадують щось "популярне". На цей раз позбавили громадянства митрополіта Онуфрія.

"Ненадовго, на жаль, бо він відсудить і йому все повернуть. Але про Чернишова на якийсь час всі забудуть", - вважає Віктор Уколов.

Нагадаємо, що 2 липня указом президента Володимира Зеленського було припинено громадянство митрополита УПЦ МП Онуфрія. За даними правоохоронців, у 2002 році митрополит добровільно отримував російський паспорт. При цьому в УПЦ МП заявили, що Онуфрій не мав іншого громадянства, крім українського, і буде оскаржувати рішення президента.

Що стосується віцепрем'єра Чернишова, то йому оголосили про підозру у справі про викриту корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярда збитків. 27 червня йому оголосили запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень. Уже 2 липня стало відомо, що заставу за нього внесли.

У ЗМІ раніше говорили про те, що дружини Володимира Зеленського та Олексія Чернишова у хороших стосунках були ще до початку повномасштабної війни. Також журналісти звернули увагу на цікавий збіг: на посаду міністра національної єдності Чернишова призначили в день народження його дружини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Митрополит Онуфрій Зеленський Олексій Чернишов
Заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечують свою участь
02 липня 2025, 21:35
Корупційний скандал: Чернишова не відсторонили від посади, оскільки за нього заступився Шмигаль
02 липня 2025, 12:41
Міністерство без людей і грошей: у Кабміні розглядають ліквідацію Міністерства національної єдності
29 червня 2025, 17:50
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
У Польші встановили день пам’яті жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА: президент вже підписав указ
02 липня 2025, 22:05
Заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечують свою участь
02 липня 2025, 21:35
На Дніпропетровщині депутат і "смотрящій" організували бізнес "чорних лісорубів"
02 липня 2025, 21:33
Через надзвичайну подію у Житомирі рух на трасі Київ - Чоп перекрито: як об’їхати
02 липня 2025, 21:06
Вдалося повернути до України ще одну групу підлітків з окупованих територій
02 липня 2025, 20:40
Жахлива трагедія на трасі Київ-Житомир: згорів автобус, десятки авто, є загиблі та багато поранених
02 липня 2025, 20:10
Заробляла на дітей: на Київщині за державну зраду судили багатодітну матір-одиначку
02 липня 2025, 19:45
День жалоби 3 червня на Дніпропетровщині: дві громади вшановують загиблих у Гуляйполі
02 липня 2025, 19:33
Окупанти атакували Дніпропетровщину: поранені 7 людей, серед них - неповнолітня
02 липня 2025, 19:01
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »