Фото з відкритих джерел

Указом президента у митрополита Онуфрія забрали громадянство України. При цьому відомий політтехнолог вважає, що це зроблено саме зараз не просто так

Про це написав політтехнолог Віктор Уколов, передає RegioNews.

Політтехнолог зазначив, що коли в команді президента хочуть відвернути увагу від неприємної історії (наприклад, як з підозрою Олексію Чернишову), одразу вигадують щось "популярне". На цей раз позбавили громадянства митрополіта Онуфрія.

"Ненадовго, на жаль, бо він відсудить і йому все повернуть. Але про Чернишова на якийсь час всі забудуть", - вважає Віктор Уколов.

Нагадаємо, що 2 липня указом президента Володимира Зеленського було припинено громадянство митрополита УПЦ МП Онуфрія. За даними правоохоронців, у 2002 році митрополит добровільно отримував російський паспорт. При цьому в УПЦ МП заявили, що Онуфрій не мав іншого громадянства, крім українського, і буде оскаржувати рішення президента.

Що стосується віцепрем'єра Чернишова, то йому оголосили про підозру у справі про викриту корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярда збитків. 27 червня йому оголосили запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень. Уже 2 липня стало відомо, що заставу за нього внесли.

У ЗМІ раніше говорили про те, що дружини Володимира Зеленського та Олексія Чернишова у хороших стосунках були ще до початку повномасштабної війни. Також журналісти звернули увагу на цікавий збіг: на посаду міністра національної єдності Чернишова призначили в день народження його дружини.