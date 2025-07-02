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Митрополит Онуфрій, за словами представників УПЦ МП, не має інших паспортів крім українського. Тому митрополит налаштований оскаржувати указ президента

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Речник УПЦ (МП) митрополит Климент повідомив журналістам, що митрополит Онуфрій не має інших паспортів, окрім паспорта громадянина України. При цьому Онуфрій не звертався до РФ із заявою про отримання іншого громадянства.

Очікується, що митрополит Онуфрій буде оскаржуватиме указ президента та доводитиме, що не має інших громадянств окрім українського.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що указом президента України Володимира Зеленського громадянство Ореста Березовського (Онуфрія) було припинено. У СБУ заявили, що він у 2002 році добровільно отримав російський паспорт.

"Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також заявили, що Онуфрій підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

Водночас раніше митрополит Онуфрій казав про те, що УПЦ МП не є частиною Московського патріархату. Що стосується паспорта, то Онуфрій визнавав, що колись мав російський паспорт, але нібито ніколи ним не цікавився, а після початку повномасштабної війни "полишив російське громадянство".