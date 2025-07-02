13:37  02 июля
На Волыни авто слетело в кювет и опрокинулось: водитель погиб
11:32  02 июля
В Киеве задержали водителя такси, избившего певицу Тоню Матвиенко
10:22  02 июля
Массовое отравление шаурмой на Винниччине: в больницу попали 25 человек
UA | RU
UA | RU
02 июля 2025, 21:49

Стало известно, почему Зеленский именно сейчас забрал гражданство у главы УПЦ МП Онуфрия

02 июля 2025, 21:49
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Указом президента у митрополита Онуфрия изъяли гражданство Украины. При этом известный политтехнолог считает, что это сделано сейчас не просто так

Об этом написал политтехнолог Виктор Уколов, передает RegioNews.

Политтехнолог отметил, что когда в команде президента хотят отвлечь внимание от неприятной истории (например, как с подозрением Алексею Чернышеву ), сразу придумывают что-то "популярное". В этот раз лишили гражданства митрополита Онуфрия.

"Ненадолго, к сожалению, потому что он отсудит и ему все вернут. Но о Чернышеве на время все забудут", - считает Виктор Уколов.

Напомним, что 2 июля указом президента Владимира Зеленского было прекращено гражданство митрополита УПЦ МП Онуфрия. По данным стражей порядка, в 2002 году митрополит добровольно получал российский паспорт. При этом в УПЦ МП заявили, что Онуфрий не имел другого гражданства, кроме украинского, и будет обжаловать решение президента.

Что касается вице-премьера Чернышева, то ему объявили о подозрении в деле об разоблаченной коррупционной схеме с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков. 27 июня ему объявили меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен. Уже 2 июля стало известно, что залог внесли за него.

В СМИ ранее говорили, что супруги Владимира Зеленского и Алексея Чернышева в хороших отношениях были еще до начала полномасштабной войны. Также журналисты обратили внимание на любопытное совпадение: на должность министра национального единства Чернышева назначили в день рождения его супруги.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Алексей Чернышев Зеленский Митрополит Онуфрий
Залог за Алексея Чернышова внесли жена и еще две компании, отрицающие свое участие
02 июля 2025, 21:35
Коррупционный скандал: Чернышева не отстранили от должности, поскольку за него вступился Шмигаль
02 июля 2025, 12:41
Министерство без людей и денег: в Кабмине рассматривают ликвидацию Министерства национального единства
29 июня 2025, 17:50
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
В Днепре мужчина попал под колеса микроавтобуса "Укрпочты"
02 июля 2025, 23:05
Взрывы в Житомире: два предприятия полностью уничтожены, есть погибшие
02 июля 2025, 22:52
В Офисе президента принято решение "не сдавать своего": именно поэтому Чернышев не уходит в отставку
02 июля 2025, 22:45
Харьковщина вошла в ТОП-3 по жалобам по украинскому языку
02 июля 2025, 22:30
В Польше установили день памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА: президент уже подписал указ
02 июля 2025, 22:05
Залог за Алексея Чернышова внесли жена и еще две компании, отрицающие свое участие
02 июля 2025, 21:35
На Днепропетровщине депутат и "смотрящий" организовали бизнес "черных лесорубов"
02 июля 2025, 21:33
Из-за ЧП в Житомире движение на трассе Киев - Чоп перекрыто: как объехать
02 июля 2025, 21:06
Удалось вернуть в Украину еще одну группу подростков с оккупированных территорий
02 июля 2025, 20:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »