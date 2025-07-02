Фото из открытых источников

Указом президента у митрополита Онуфрия изъяли гражданство Украины. При этом известный политтехнолог считает, что это сделано сейчас не просто так

Об этом написал политтехнолог Виктор Уколов, передает RegioNews.

Политтехнолог отметил, что когда в команде президента хотят отвлечь внимание от неприятной истории (например, как с подозрением Алексею Чернышеву ), сразу придумывают что-то "популярное". В этот раз лишили гражданства митрополита Онуфрия.

"Ненадолго, к сожалению, потому что он отсудит и ему все вернут. Но о Чернышеве на время все забудут", - считает Виктор Уколов.

Напомним, что 2 июля указом президента Владимира Зеленского было прекращено гражданство митрополита УПЦ МП Онуфрия. По данным стражей порядка, в 2002 году митрополит добровольно получал российский паспорт. При этом в УПЦ МП заявили, что Онуфрий не имел другого гражданства, кроме украинского, и будет обжаловать решение президента.

Что касается вице-премьера Чернышева, то ему объявили о подозрении в деле об разоблаченной коррупционной схеме с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков. 27 июня ему объявили меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен. Уже 2 июля стало известно, что залог внесли за него.

В СМИ ранее говорили, что супруги Владимира Зеленского и Алексея Чернышева в хороших отношениях были еще до начала полномасштабной войны. Также журналисты обратили внимание на любопытное совпадение: на должность министра национального единства Чернышева назначили в день рождения его супруги.