Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво зброї, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої сторони обговорили ключові напрямки співпраці в оборонній сфері та на рівні Європейського Союзу
Про це очільник країни повідомив в своєму Телеграм-каналі, передає Regionews.
За підсумками перемовин глава держави заявив, що Данія стане першою країною, з якою Україна розпочне спільне виробництво озброєння.
"Є важливі рішення – Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво", — написав Зеленський у соцмережах.
Президент також наголосив на готовності України до взаємовигідної співпраці з партнерами, які надають реальну підтримку під час війни:
"Кожна країна, яка щиро допомагає Україні зараз, може розраховувати на взаємовигідне партнерство з нами".
Окрему подяку Зеленський висловив Данії за політичну та оборонну допомогу, а також підтримку українських військових:
"Вдячний Данії за вагому оборонну та політичну допомогу. Дякую, Метте, за те, що завжди можемо розраховувати на тебе й дружній народ Данії".
Своєю чергою Міністр оборони країни Рустем Умєров повідомив у своєму дописі для Фейсбук:
Україна та Данія підписали Лист про наміри щодо запуску спільного виробництва українського озброєння на території Данії. Це перший крок у межах ініціативи Build with Ukraine. Данія вже виділила 500 мільйонів крон для реалізації проєкту.
Раніше повідомлялося, Зеленський: про ракетний удар по Дніпру і Самару 24 червня.