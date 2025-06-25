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25 червня 2025, 15:38

Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво зброї, - Зеленський

25 червня 2025, 15:38
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фото: Телеграм/Zelenskiy / Official.
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої сторони обговорили ключові напрямки співпраці в оборонній сфері та на рівні Європейського Союзу

Про це очільник країни повідомив в своєму Телеграм-каналі, передає Regionews.

За підсумками перемовин глава держави заявив, що Данія стане першою країною, з якою Україна розпочне спільне виробництво озброєння.

"Є важливі рішення – Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво", — написав Зеленський у соцмережах.

Президент також наголосив на готовності України до взаємовигідної співпраці з партнерами, які надають реальну підтримку під час війни:

"Кожна країна, яка щиро допомагає Україні зараз, може розраховувати на взаємовигідне партнерство з нами".

Окрему подяку Зеленський висловив Данії за політичну та оборонну допомогу, а також підтримку українських військових:

"Вдячний Данії за вагому оборонну та політичну допомогу. Дякую, Метте, за те, що завжди можемо розраховувати на тебе й дружній народ Данії".

Своєю чергою Міністр оборони країни Рустем Умєров повідомив у своєму дописі для Фейсбук:

Україна та Данія підписали Лист про наміри щодо запуску спільного виробництва українського озброєння на території Данії. Це перший крок у межах ініціативи Build with Ukraine. Данія вже виділила 500 мільйонів крон для реалізації проєкту.

Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Фото: Facebook/Рустем Умєров.

Раніше повідомлялося, Зеленський: про ракетний удар по Дніпру і Самару 24 червня.

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Зеленський Умєров Рустем Данія зброя виробництво зброї озброєння Україна
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