09:05  25 червня
У Тернополі фургон виїхав на тротуар і збив 5-річну дитину
07:39  25 червня
В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер: перелік областей
06:10  25 червня
На Житомирщині під час купання в ставку потонув 16-річний підліток
UA | RU
UA | RU
25 червня 2025, 11:02

Зеленський уперше з'явився у класичному костюмі на саміті НАТО

25 червня 2025, 11:02
Читайте также на русском языке
фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський уперше за час повномасштабної війни з'явився на міжнародному заході у класичному костюмі. Це сталося під час саміту НАТО, що проходить у Гаазі

Про це інформує RegioNews.

Так, український лідер прибув на саміт у формальному темному вбранні — стриманому класичному образі, проте з елементами, властивими військовому стилю.

За оцінкою західних ЗМІ, хоч це й не типовий класичний костюм, але образ став набагато ефективнішим і ближчим до ділового стилю.

Зазначимо, до цього український президент стабільно дотримувався стилю "мілітарі": футболка, штани кольору хакі та тактичне взуття стали його впізнаваним образом на міжнародній арені.

Однак його зовнішній вигляд не раз ставав приводом для обговорень і критики. Так, у лютому 2025 року Зеленський відвідав Білий дім без ділового костюма, що викликало обурення з боку президента Трампа та конгресмена Еріка Сволвелла.

Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі проходить саміт НАТО. Тут може відбутися зустріч Зеленського з американський президентом Дональдом Трампом.

Читайте також: Від фліски до костюма: як вигляд Зеленського впливає на сприйняття України у світі

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна НАТО Гаага саміт Зеленський Володимир костюм
Саміт НАТО в Гаазі: чи зустрінуться Трамп і Зеленський
24 червня 2025, 21:48
Зеленський вважає себе найдосвідченішим для керівництва Україною під час війни
24 червня 2025, 14:14
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
На Буковині правоохоронці припинили діяльність нелегальної АЗС
25 червня 2025, 11:23
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати Росії: інформація станом на 25 червня
25 червня 2025, 11:20
Київ є лідером за кількістю штрафів від ТЦК
25 червня 2025, 10:59
Віцепремʼєр Чернишов попросив перенести засідання суду, де йому мають обрати запобіжний захід
25 червня 2025, 10:55
В Україні обрали нового керівника Бюро економічної безпеки, але його призначення може зірватися
25 червня 2025, 10:42
У Житомирі чоловік обікрав співмешканку і її подругу на півмільйона гривень
25 червня 2025, 10:30
На Київщині судитимуть зловмисників, які організували мережу нелегальних гральних закладів
25 червня 2025, 10:21
Перед смертю Андрій Портнов зустрівся в Україні з бізнес-партнером Зеленського, — нардеп
25 червня 2025, 10:10
На Буковині затримали трьох чоловіків, які мали заплатити по $10 тисяч за "безпечний маршрут" до Румунії
25 червня 2025, 09:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »