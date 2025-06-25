Зеленський уперше з'явився у класичному костюмі на саміті НАТО

фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський уперше за час повномасштабної війни з'явився на міжнародному заході у класичному костюмі. Це сталося під час саміту НАТО, що проходить у Гаазі

Про це інформує RegioNews.

Так, український лідер прибув на саміт у формальному темному вбранні — стриманому класичному образі, проте з елементами, властивими військовому стилю.

За оцінкою західних ЗМІ, хоч це й не типовий класичний костюм, але образ став набагато ефективнішим і ближчим до ділового стилю.

Зазначимо, до цього український президент стабільно дотримувався стилю "мілітарі": футболка, штани кольору хакі та тактичне взуття стали його впізнаваним образом на міжнародній арені.

Однак його зовнішній вигляд не раз ставав приводом для обговорень і критики. Так, у лютому 2025 року Зеленський відвідав Білий дім без ділового костюма, що викликало обурення з боку президента Трампа та конгресмена Еріка Сволвелла.

Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі проходить саміт НАТО. Тут може відбутися зустріч Зеленського з американський президентом Дональдом Трампом.

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