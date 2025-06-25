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25 червня 2025, 14:30

З Росії до України: 17-річного хлопця повернули додому після трьох років розлуки

25 червня 2025, 14:30
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фото: Телеграм/Андрій Єрмак
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Підлітка, якого війна розлучила з близькими у 2022 році, повернули в межах ініціативи Bring Kids Back UA

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Сімнадцятирічного українця, якого війна розлучила з родиною у 2022 році, вдалося повернути на батьківщину. Хлопець тривалий час перебував на тимчасово окупованій території, а згодом опинився в Росії. Після кількох років поневірянь він нарешті зустрівся з мамою і сестрою, які увесь цей час чекали на нього в Україні.

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Історія повернення стала можливою завдяки реалізації державної ініціативи Bring Kids Back UA, яку започаткував Президент України. Безпосередню участь у поверненні дитини взяла Українська мережа за права дитини. Правозахисники допомогли пройти всі етапи складної процедури, включно з юридичним супроводом і координацією з міжнародними партнерами.

Ініціатива Bring Kids Back UA спрямована на відновлення прав дітей, які були незаконно вивезені або залишилися без батьківської опіки через війну. На сьогодні в Україні триває системна робота над поверненням кожної дитини, яка опинилася за межами держави проти власної волі.

Нагадаємо, після аварії у Франції додому повернулися 40 українських підлітків.

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