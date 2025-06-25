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25 июня 2025, 15:38

Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство оружия, - Зеленский

25 июня 2025, 15:38
Читайте також українською мовою
фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, в ходе которой стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в оборонной сфере и на уровне Европейского Союза

Об этом глава государства сообщил в своем Телеграмм-канале, передает Regionews.

По итогам переговоров глава государства заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина приступит к совместному производству вооружения.

"Есть важные решения – Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное оборонное производство", – написал Зеленский в соцсетях.

Президент также отметил готовность Украины к взаимовыгодному сотрудничеству с партнерами, оказывающими реальную поддержку во время войны:

"Каждая страна, искренне помогающая Украине сейчас, может рассчитывать на взаимовыгодное партнерство с нами".

Отдельное спасибо Зеленский выразил Дании за политическую и оборонную помощь, а также поддержку украинских военных:

"Благодарен Дании за весомую оборонную и политическую помощь. Спасибо, Мэтт, за то, что всегда можем рассчитывать на тебя и дружеский народ Дании".

В свою очередь Министр обороны страны Рустем Умеров сообщил в своей публикации в Facebook:

Украина и Дания подписали Письмо о намерениях относительно запуска совместного производства украинского вооружения на территории Дании. Это первый шаг в рамках инициативы Build with Ukraine. Дания уже выделила 500 миллионов крон для реализации проекта.

Дания выделила 500 миллионов крон для запуска украинского оборонного производства на своей территории. Фото: Facebook/Рустем Умеров.

Ранее сообщалось, Зеленский: о ракетном ударе по Днепру и Самару 24 июня.

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