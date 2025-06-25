ГУР та МЗС евакуювали з Ірану 31 українця: подробиці операції

фото: ГУР

У вівторок, 24 червня, Головне управління розвідки Міністерства оборони спільно з Міністерством закордонних справ організували евакуацію 31 громадянина України з Ісламської Республіки Іран

Про це повідомила пресслужба ГУР, передає RegioNews.

Зазначається, що ця операція стала частиною масштабної евакуаційної місії, у рамках якої загалом було повернуто 164 українців з Ірану та Ізраїлю.

Евакуація в Ірані проходила поетапно. Після погіршення безпекової ситуації Посольство України оперативно повідомило громадян про можливість виїзду.

Українців зібрали на території дипустанови, звідки автобусом доправили до ірансько-азербайджанського кордону. Перетин кордону відбувався пішки через міст над річкою Аракс — природною межею між двома країнами.

За словами однієї з евакуйованих, Наталії, перетин був складним через суворі правила Ірану щодо виїзду своїх громадян, а також тривале очікування на паспортний контроль. Після митних процедур українців зустріла азербайджанська сторона.

Завдяки сприянню урядів Азербайджану і Молдови, евакуйованих доправили повітряним транспортом до Кишинева, а звідти автобусом до Києва.

Як відомо в ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по іранських ядерних об'єктах, ліквідувавши кількох військових і науковців. Уже увечері цього ж дня Іран випустив по Ізраїлю близько 300 ракет.

Раніше повідомлялося, що співачка KOLA потрапила під обстріл під час поїздки до Ізраїлю.

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