Зеленський: про ракетний удар по Дніпру і Самару 24 червня
Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки ракетного удару, якого 24 червня зазнали Дніпро та Самар на Дніпропетровщині
Про це президент пише в дописі для Телеграм, передає RegioNews.
У своїй публікації він підтвердив дані про велику кількість постраждалих і загиблих та наголосив на потребі посилення санкцій проти Росії.
За словами глави держави, на цей момент відомо про понад 160 поранених і щонайменше 11 загиблих. При цьому розбір завалів триває, тож кількість жертв, ймовірно, зросте. Президент висловив співчуття постраждалим:
"Мої співчуття всім рідним та близьким".
Окремо Зеленський згадав про масштаб руйнувань цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, школи та пасажирський потяг, у якому перебувало понад 500 людей.
"П’ять вагонів розтрощено. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу. Черговий російський удар по життю", - зазначив президент.
Глава держави також порушив питання військово-технічного потенціалу РФ, який, за його словами, тримається на іноземних компонентах.
"Росія не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн", — наголосив Зеленський і закликав посилити міжнародні санкції, щоб унеможливити доступ РФ до іноземних технологій.
У завершенні звернення президент окреслив моральну суть війни, яку веде Росія, та подякував усім, хто підтримує Україну:
"Бути з Україною - це захищати життя".
Нагадаємо, у Дніпрі затримали неповнолітнього хлопця, який "здав” позиції військових рф.