Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки ракетного удару, якого 24 червня зазнали Дніпро та Самар на Дніпропетровщині

Про це президент пише в дописі для Телеграм, передає RegioNews.

У своїй публікації він підтвердив дані про велику кількість постраждалих і загиблих та наголосив на потребі посилення санкцій проти Росії.

За словами глави держави, на цей момент відомо про понад 160 поранених і щонайменше 11 загиблих. При цьому розбір завалів триває, тож кількість жертв, ймовірно, зросте. Президент висловив співчуття постраждалим:

"Мої співчуття всім рідним та близьким".

Окремо Зеленський згадав про масштаб руйнувань цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, школи та пасажирський потяг, у якому перебувало понад 500 людей.

"П’ять вагонів розтрощено. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу. Черговий російський удар по життю", - зазначив президент.

Глава держави також порушив питання військово-технічного потенціалу РФ, який, за його словами, тримається на іноземних компонентах.

"Росія не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн", — наголосив Зеленський і закликав посилити міжнародні санкції, щоб унеможливити доступ РФ до іноземних технологій.

У завершенні звернення президент окреслив моральну суть війни, яку веде Росія, та подякував усім, хто підтримує Україну:

"Бути з Україною - це захищати життя".

Нагадаємо, у Дніпрі затримали неповнолітнього хлопця, який "здав” позиції військових рф.