ЗСУ атакували завод електроніки під Москвою

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У ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії

Про це повідомив Генеральний штаб, передає RegioNews.

Зазначається, що ціллю стало підприємство в технопарку "Рєзоніт", розташоване в населеному пункті Зубово Московської області.

Зафіксовано вибухи на території заводу, який спеціалізується на серійному виробництві та монтажі друкованих плат і електроніки. Продукція підприємства широко використовується у виготовленні високотехнологічного озброєння та військової техніки РФ.



Результати вогневого ураження уточнюються.



"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України здійснила безпрецедентну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у глибокому тилу Росії, де дислокується стратегічна авіація ворога.

Під час операції, що отримала кодову назву "Павутина", було знищено 41 літак, серед яких – важливі стратегічні бомбардувальники А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

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