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12 июня 2025, 10:57

ВСУ атаковали завод электроники под Москвой

12 июня 2025, 10:57
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса России

Об этом сообщил Генеральный штаб, передает RegioNews.

Отмечается, что целью стало предприятие в технопарке "Резонит", расположенное в населенном пункте Зубово Московской области.

Зафиксированы взрывы на территории завода, специализирующегося на серийном производстве и монтаже печатных плат и электроники. Продукция компании обширно употребляется в изготовлении высокотехнологичного вооружения и военной техники РФ.

Результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины провела беспрецедентную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в глубоком тылу России, где дислоцируется стратегическая авиация врага.

В ходе операции, получившей кодовое название "Паутина", был уничтожен 41 самолет, среди которых важные стратегические бомбардировщики А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

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