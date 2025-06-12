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12 червня 2025, 09:58

Зеленський: "До кінця війни я не дозволю собі хвилини слабкості", - Politico

12 червня 2025, 09:58
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Дональд Трамп має важелі для припинення війни в Україні

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю POLITICO Europe, передає RegioNews.

Очільник країни окреслив своє бачення ролі США та Дональда Трампа у припиненні війни з Росією.

Трамп може зупинити війну, але...

На переконання Зеленського, саме у Трампа зосереджені важелі впливу, які можуть зупинити агресію Кремля.

"Усе в його руках... Наскільки сильним буде пакет санкцій, залежить від нього. Від нього залежить швидкість ухвалення рішень".

Президент України підкреслив, що Путін реагує лише на силу, а вона нині на боці Америки. Тож позиція США та особисто Трампа є визначальною."Путін не розуміє нічого, крім сили, а в Америки ця сила є".

Проте Зеленський поставив під сумнів щирість намірів Росії, яка, за його словами, надає Трампу спотворену інформацію.

"Росія просто бреше Трампу".

Чи змінився Трамп?

Президент США раніше не проявляв рішучості у тиску на Путіна. Натомість, як нагадав Зеленський, між ними відбулася неприємна суперечка у лютому цього року, що вилилася у скандал в Овальному кабінеті.

"Я не думаю, що це нас зблизило. Але це було в минулому. І сьогодні ми повинні зробити все можливе, щоб наступна зустріч в Овальному кабінеті пройшла успішно для обох країн".

Зеленський визнав, що після квітневої зустрічі у Ватикані між Україною та США відновився конструктивний діалог.

Позиція Кремля та важливість підтримки Заходу

Хоча Росія досягла певних успіхів на фронті, Зеленський наполягає: Москва не виконала своїх завдань, її економіка потерпає, а ресурс вичерпується. Водночас Захід має залишатися єдиним у підтримці України.

"Росія може виграти тільки в тому разі, якщо західні партнери відмовляться від України".

За словами Зеленського, відхід Америки став би "ідеальним сценарієм" для Путіна.

Про сумніви, силу духу та відповідальність

На завершення інтерв’ю Зеленський зізнався, що, як і кожна людина, має моменти сумнівів. Але як президент не має права на слабкість.

"У мене не менше сумнівів, ніж у будь-кого ще в Україні. Але різниця в тому, що я президент. Тому до кінця війни я ніколи не покажу жодної хвилини слабкості. І я ніколи ні з ким не поділюся своїми темними днями".

Раніше повідомлялося, що Росія масштабує терор тилової України: чому Путін замінив авіацію "Шахедами".

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