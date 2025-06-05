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05 червня 2025, 11:58

Зеленський закликав світ до рішучих дій після обстрілів України

05 червня 2025, 11:58
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фото: ДСНС Чернігівщини
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Після масованої нічної атаки російських дронів на Україну, президент Володимир Зеленський виступив із жорсткою заявою, назвавши дії Росії терористичними та закликавши міжнародну спільноту до рішучих кроків

Про це президент Володимир Зеленський написав у Фейсбук, передає RegioNews.

"Це черговий масований удар терористів – російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом", — зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що зупинити агресію Росії можливо лише силою та повною міжнародною ізоляцією.

"Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини. Сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі. Потрібно тиснути на Москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію", — наголосив глава держави.

Президент також наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України, щоб захистити мирне населення від постійних російських атак.

Нагадаємо, у ніч на 5 червня противник атакував Україну 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23.

Найбільше від обстрілів постраждала Чернігівщина, Харківщина та Одещина.

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