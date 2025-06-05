Зеленский призвал мир к решительным действиям после обстрелов Украины

фото: ГСЧС Черниговщины

После массированной ночной атаки российских дронов на Украину президент Владимир Зеленский выступил с жестким заявлением, назвав действия России террористическими и призвав международное сообщество к решительным шагам

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Это очередной массированный удар террористов - российских террористов, которые каждую ночь убивают наших людей. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что остановить агрессию России можно только силой и полной международной изоляцией.

"Мы ожидаем действий от США, Европы, всех в мире, кто действительно может помочь изменить эти страшные обстоятельства. Сила имеет значение, и прекращение войны может произойти только благодаря силе. Нужно давить на Москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности продолжать эту агрессию", — подчеркнул глава государства.

Президент также подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить мирное население от постоянных российских атак.

Напомним, в ночь на 5 июня противник атаковал Украину 103-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М/KN-23.

Больше всего от обстрелов пострадали Черниговщина, Харьковщина и Одесщина.