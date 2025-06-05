Росіяни за добу майже 100 разів обстріляли Сумську область, є поранені

фото: ілюстративне

Армія РФ за добу завдала майже 100 ударів по Сумській області, унаслідок чого поранення отримали дві людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію у Фейсбуці.

"Протягом доби, з ранку 4 червня до ранку 5 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є поранені серед мирних жителів. Зокрема, у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранено одну цивільну особу 1982 р.н, у Річківській громаді внаслідок ударів КАБів поранення отримала цивільна особа 2011 р.н.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на Сумщині після атаки ворожих дронів загорівся біоетанольний завод.