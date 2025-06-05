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05 червня 2025, 11:36

РФ запустила "Іскандер" та 103 безпілотники по Україні: скільки збила ППО

05 червня 2025, 11:36
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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У ніч на 5 червня противник атакував Україну 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.

28 — збито вогневими засобами ураження, ще 46 — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Основні напрямки повітряного удару – Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили понад 900 російських загарбників, декілька танків і майже чотири десятки артилерійських систем.

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