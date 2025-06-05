У Харкові внаслідок російської атаки постраждали 19 людей, серед них 4 дітей

фото: Олег Синєгубов

Як передає RegioNews, про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

За його словами, окупанти минулої доби атакувала чотири населені пункти Харківської області, зокрема Харків, загалом постраждали 20 людей.

У Харкові постраждали 19 мирних жителів, серед них 7-річний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки. В Ізюмі внаслідок вибуху невідомого предмета постраждав 38-річний чоловік.

За словами очільника ОДА, армія РФ атакувала сімома безпілотниками Київський і Слобідський райони Харкова.

У Харкові пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, 5 автомобілів, АЗС, зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 4 червня росіяни атакували Харків "шахедами" та ракетами.