Нічна атака на Одещину: ворог вдарив по освітніх і медичних закладах
У ніч на 5 червня російські війська знову завдали удару по Одещині, застосувавши ударні безпілотники
Про це повідомила пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атаки зазнали руйнувань медичний заклад, дитячий центр та один із ліцеїв області
Удар спричинив масштабні пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки.
Нагадаємо, армія РФ у ніч на 5 червня масовано атакувала безпілотниками Прилуки Чернігівської області. Внаслідок обстрілів загинуло щонайменше п'ятеро людей, серед яких – однорічна дитина.
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