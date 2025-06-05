На Миколаївщині росіяни атакували мікроавтобус із людьми

фото: freepik.com

У четвер, 5 червня, армія РФ атакувала FPV-дроном мікроавтобус в селі Яселка Куцурубської громади Миколаївської області. Внаслідок атаки поранено 70-річного чоловіка

Як передає RegioNews, про це Миколаївська обласна державна адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

"Уранці, 5 червня, о 06:20 ворог завдав удар FPV-дроном по цивільному мікроавтобусу в с. Яселка Куцурубської громади. Внаслідок чого поранено 70-річного чоловіка, його госпіталізовано до лікарні. Наразі стан постраждалого - важкий, надається вся необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 червня у Миколаївській області росіяни атакували цивільних.

Як повідомлялось, у Миколаївській області Сили оборони знищили два ударні БпЛА.