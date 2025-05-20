Арсенал ЗСУ поповнили ударні роботи-вогнеметники KRAMPUS

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ мобільний вогнеметний ударний комплекс "KRAMPUS" українського виробництва. Він призначений для виконання штурмових та оборонних завдань

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

НРК "KRAMPUS" має компактні розміри та вагу, поміщається у кузов пікапа, мікроавтобуса або на причіп. Комплекс має ребостійкі канали управління, працює у холод, спеку, сніг і дощ.

Платформа обладнана двома безшумними електричними двигунами й гусеничним шасі, що забезпечує високу прохідність складним рельєфом. Також "KRAMPUS" може пересуватись бездоріжжям, лісовими хащами, піском, болотом і долати крутосхили.

"Наземний роботизований комплекс обладнаний відеокамерами та бойовим модулем з реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, здатними знищувати живу силу й легкоброньовану техніку противника", — заявили в Міноборони.

Нагадаємо, ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер".

Раніше Сили оборони отримали наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва.

Також нещодавно парк наземних платформ ЗСУ поповнив унікальний робот-амфібія "UNEX UGV".