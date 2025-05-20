11:35  20 травня
Зірка "МастерШеф" вступив до лав ЗСУ
05:20  20 травня
Українці зможуть "чистити зуби борщем": з'явилась паста з "національним колоритом"
02:40  20 травня
Снайпери ГУР показали ексклюзивні кадри ліквідації росіян
UA | RU
UA | RU
20 травня 2025, 14:30

Арсенал ЗСУ поповнили ударні роботи-вогнеметники KRAMPUS

20 травня 2025, 14:30
Читайте также на русском языке
фото: Міністерство оборони України
Читайте также
на русском языке

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ мобільний вогнеметний ударний комплекс "KRAMPUS" українського виробництва. Він призначений для виконання штурмових та оборонних завдань

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

НРК "KRAMPUS" має компактні розміри та вагу, поміщається у кузов пікапа, мікроавтобуса або на причіп. Комплекс має ребостійкі канали управління, працює у холод, спеку, сніг і дощ.

Платформа обладнана двома безшумними електричними двигунами й гусеничним шасі, що забезпечує високу прохідність складним рельєфом. Також "KRAMPUS" може пересуватись бездоріжжям, лісовими хащами, піском, болотом і долати крутосхили.

"Наземний роботизований комплекс обладнаний відеокамерами та бойовим модулем з реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, здатними знищувати живу силу й легкоброньовану техніку противника", — заявили в Міноборони.

Нагадаємо, ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер".

Раніше Сили оборони отримали наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва.

Також нещодавно парк наземних платформ ЗСУ поповнив унікальний робот-амфібія "UNEX UGV".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
озброєння війна Міноборони ЗСУ роботи безпілотний комплекс
Бійці "Шквалу" показали, як нищать окупантів на Луганщині
19 травня 2025, 15:36
Військові за пів року подали 100 тисяч рапортів на зміну місця служби в "Армія+": скільки схвалили
19 травня 2025, 14:36
Українські прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині
19 травня 2025, 12:42
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Правоохоронець із Києва може сісти на 9 років за організацію незаконного виїзду за кордон своєму знайомому
20 травня 2025, 15:18
На Херсонщині збили понад 1600 російських дронів
20 травня 2025, 15:10
Жителька Тернопільщини може потрапити за ґрати за те, що замовила наркотики через інтернет
20 травня 2025, 15:06
На Одещині зник 16-річний хлопець
20 травня 2025, 14:56
У Львові затримали наркоторговця з "товаром" на чверть мільйона гривень
20 травня 2025, 14:44
На Львівщині обрали кращого кінолога та собаку-прикордонника
20 травня 2025, 14:29
У Києві зросла кількість випадків гепатиту А: 30 людей госпіталізовані
20 травня 2025, 14:26
Тіньовий флот та постачання озброєння: Британія та ЄС запровадили потужні санкції проти РФ
20 травня 2025, 14:25
Нове опитування показало, скільки українців довіряють Зеленському
20 травня 2025, 14:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Андрій Длігач
Юрій Бутусов
Роман Істомін
Всі блоги »