фото: rada.gov.ua

Рапорт на зміну місця служби з’явився у застосунку "Армія+" пів року тому, і за цей час військові подали 100 тисяч рапортів

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Ми запустили рапорт на зміну місця служби для того, щоб люди могли переходити туди, де вони зможуть застосовувати свої навички для Сил оборони якомога ефективніше. За цей час 32 000 військових вже потрапили в нові підрозділи або готуються до переведення", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко..

За пів року роботи рапорту в застосунку команда Міноборони його вдосконалювала. Наприклад, покращився процес подачі: з’явився блок з шаблонами необхідних документів та автоперевіркою їхньої актуальності. Це зменшило кількість помилок, бо через недостатню кількість даних Кадровий центр ЗСУ відхиляв рапорти з поясненням, що треба виправити.

У Міністерстві також зазначили, що випадку погодження Кадровий центр ЗСУ готує наказ (для офіцерів) чи розпорядження (для солдатів чи сержантів) на переведення. Обидва документи є обов’язковими для виконання. Центральне управління захисту прав військовослужбовців спільно з органами військового управління реагують на можливі випадки ігнорування командирами виконання наказів і контролюють їх виконання.

Про такі випадки військові можуть повідомити, надіславши заяву та супровідні документи на офіційну електронну скриньку для звернень щодо захисту прав військовослужбовців: zpv@apu.gov.ua. Необхідно залишити email і номер мобільного телефону для зворотного зв’язку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у застосунку "Армія+" з’явилися п’ять нових рапортів, які стосуються довідок, витягів, відпустки, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.