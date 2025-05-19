Українські прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам у Харківській області.

Зокрема дронщики та мінометники бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку завдали серії уражень по опорних пунктах ворога. Було знищено два склади з боєкомплектами та пункт пілотування БПЛА противника.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили удари по трьох населених пунктах Харківської області.