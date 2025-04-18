Парк наземних платформ ЗСУ поповнив унікальний робот-амфібія

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно керовану самохідну броньовану платформу "UNEX UGV" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що безпілотна платформа-амфібія може працювати в складних погодних умовах за різних температур.

"UNEX UGV стійка до систем радіоелектронної боротьби, має надійну систему радіоуправління, програмований автопілот, потужні акумулятори. Може бути виготовлена у різких модифікаціях — з бойовим модулем, системою РЕБ, для виконання завдань з логістики, евакуації, розмінування тощо", — заявили в Міноборони.

Зазначається, що самохідна платформа побудована на спеціальному шасі, яке забезпечує виняткову мобільність у найскладніших умовах. "UNEX UGV" легко пересувається по воді, плавнях, болоту, трясовині, піску, складній поверхні та навіть кризі.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ отримали на озброєння наземний роботизований комплекс "D-21-12R" українського виробництва.