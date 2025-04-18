19:58  17 квітня
Росіяни масово конфіскують квартири в Маріуполі: що відомо
19:09  17 квітня
У Полтаві зіткнулися дві маршрутки: є постраждалі, серед них – дитина
18:20  17 квітня
На Сумщині підлітки напали на 18-річного хлопця з пневматичною зброєю
UA | RU
UA | RU
18 квітня 2025, 06:10

Парк наземних платформ ЗСУ поповнив унікальний робот-амфібія

18 квітня 2025, 06:10
Читайте также на русском языке
фото: Міністерство оборони України
Читайте также
на русском языке

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно керовану самохідну броньовану платформу "UNEX UGV" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що безпілотна платформа-амфібія може працювати в складних погодних умовах за різних температур.

"UNEX UGV стійка до систем радіоелектронної боротьби, має надійну систему радіоуправління, програмований автопілот, потужні акумулятори. Може бути виготовлена у різких модифікаціях — з бойовим модулем, системою РЕБ, для виконання завдань з логістики, евакуації, розмінування тощо", — заявили в Міноборони.

Зазначається, що самохідна платформа побудована на спеціальному шасі, яке забезпечує виняткову мобільність у найскладніших умовах. "UNEX UGV" легко пересувається по воді, плавнях, болоту, трясовині, піску, складній поверхні та навіть кризі.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ отримали на озброєння наземний роботизований комплекс "D-21-12R" українського виробництва.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Міноборони ЗСУ роботи технології безпілотний комплекс
Бригада "Помста" показала, як нищить логістику окупантів на Харківщині
17 квітня 2025, 07:05
На Півдні прикордонники спалили російську вантажівку: відео
17 квітня 2025, 02:49
Знищені МТЛБ, "Солнцепьок" і БМП: прикордонники відбили російські штурми під Вовчанськом
16 квітня 2025, 12:00
Всі новини »
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
Битва за Бахмут: ЗСУ показали зруйноване росіянами місто
18 квітня 2025, 07:05
На Рівненщині врятували пораненого червонокнижного орлана-білохвоста
18 квітня 2025, 06:40
За тиждень у Харкові народилося 55 малюків
18 квітня 2025, 05:45
Хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що роками не мав інтиму після розставання з Іриною Білик
18 квітня 2025, 05:20
На Буковині засудили чоловіка, який хотів спалити живцем колишніх дружину та тещу
18 квітня 2025, 05:05
Мінус окопи та укріплення: на Півночі прикордонники знищили інженерну техніку окупантів
18 квітня 2025, 04:35
В Україні стають трендом кольорові курячі яйця: чим вони відрізняються та скільки коштують
18 квітня 2025, 04:05
Співачка Олена Тополя переспівала свій хіт про Київ українською
18 квітня 2025, 03:45
У Києві затримали наркодилера, який збував у столиці кокаїн
18 квітня 2025, 03:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Андрусів
Олексій Гончаренко
Всі блоги »