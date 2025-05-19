фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Під час чергової операції прикордонники завдали серію точних ударів по ворожій техніці, антенах, wi-fi-мостах, фортифікаціях, позиціях і місцях скупчення загарбників. Для цього ефективно використовували FPV-дрони, які перетворили позиції ворога на згарища. Також вдалося перехопити близько десятка ворожих безпілотників.

"Завдяки злагодженій роботі підрозділу противник несе значні втрати та дедалі більше втрачає бойовий дух", – зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила понад 177 тисяч солдат.