ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер"

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ наземний роботизований комплекс "Спайдер" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Комплекс "Спайдер" має модифікації для виконання логістичного забезпечення та певних інженерних завдань.

НРК "Спайдер" має компактні розміри — у кузові військового пікапа поміщається два робота. Наземна роботизована платформа має масу трохи більше ніж 50 кг і може везти до 100 кг корисного вантажу. Водночас роботи мають чотири двигуни, що підвищує мобільність та витривалість НРК в бойових умовах.

"Особливістю роботизованих платформ є їхня маневреність та простота у керуванні, здатність працювати у зоні дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, виконувати складні маневри в обмеженому просторі", — заявили в Міноборони.

Зазначається, що "Спайдери" динамічно долають крутосхили, можуть рухатись з креном. Заряду акумуляторів платформи вистачає на кілька годин безперервного руху.

Нагадаємо, раніше Сили оборони отримали наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва.

Також нещодавно парк наземних платформ ЗСУ поповнив унікальний робот-амфібія "UNEX UGV" українського виробництва.