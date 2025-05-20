Арсенал ВСУ пополнили ударные роботы-огнеметчики KRAMPUS

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ мобильный огнеметный ударный комплекс KRAMPUS украинского производства. Он предназначен для выполнения штурмовых и оборонных задач

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

НРК "KRAMPUS" имеет компактные размеры и вес, помещается в кузов пикапа, микроавтобуса или на прицеп. Комплекс имеет ребостойкие каналы управления, работает в холод, жару, снег и дождь.

Платформа оборудована двумя бесшумными электрическими двигателями и гусеничным шасси, что обеспечивает высокую проходимость сложным рельефом. Также "KRAMPUS" может передвигаться по бездорожью, лесным зарослям, песком, болотом и преодолевать крутые склоны.

"Наземный роботизированный комплекс оборудован видеокамерами и боевым модулем с реактивными пехотными огнеметами РПВ-16, способными уничтожать живую силу и легкобронированную технику противника", - заявили в Минобороны.

Напомним, ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер".

Ранее Силы обороны получили наземный роботизированный комплекс "Ослик" украинского производства.

Также недавно парк наземных платформ ВСУ пополнил уникальный робот-амфибия "UNEX UGV".