Парк роботів ЗСУ поповнив потужний "Віслюк": що він уміє

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Комплекс "Віслюк" виготовила команда українських інженерів на запити військових. Він призначений для виконання широкого спектра військових завдань.

У відомстві зауважили, що безпілотна компактна платформа обладнана двома безшумними електричними двигунами та металевими гусеницями, які забезпечують високу прохідність по складному рельєфі місцевості.

"Віслюк" упевнено рухається бездоріжжям, піском, болотом. Водночас робот може транспортувати на собі до 200 кг корисного вантажу. Тяглове зусилля електродвигунів може забезпечити ще й евакуаційні функції. Його достатньо, аби витягнути позашляховик, який загруз у болоті.

Зазначається, що НРК "Віслюк" виготовляють у різних модифікаціях — для виконання завдань з логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень. Також він може слугувати рухомою платформою для переміщення веж-ретрансляторів радіозв’язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження. Цей НРК, що має ребостійкі канали управління, опційно може обладнуватись оптоволоконним модулем.

"Віслюки" працюють у будь-яких погодних умовах. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості", — заявили в Міноборони.

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