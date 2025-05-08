На вихідні Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Дніпро

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На 9 та 11 травня "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ — Дніпро — Київ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Київ розквітає каштанами та бузком, а Дніпро вже чекає з теплом рідного берега — час пакувати валізи!", — наголосили в "УЗ".

Графік руху:

Відправлення з Києва о 13:44, прибуття до Дніпра о 21:00.

У зворотному напрямку відправлення з Дніпра о 08:10 (9 травня) та о 08:15 (11 травня), прибуття до Києва о 16:17.

Зазначається, що також поїздом можуть скористатись мешканці Кам'янського та Сміли (зупинка на станції імені Тараса Шевченка передбачена при курсуванні з Дніпра до Києва).

Придбати квитки на всі рейси вже можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.

Через зростання пасажиропотоку "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс популярного поїзда №213/214 Київ — Ужгород — Київ.

Також скоро курсуватиме традиційний додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець.