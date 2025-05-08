На вихідні Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Дніпро
На 9 та 11 травня "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ — Дніпро — Київ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Київ розквітає каштанами та бузком, а Дніпро вже чекає з теплом рідного берега — час пакувати валізи!", — наголосили в "УЗ".
Графік руху:
- Відправлення з Києва о 13:44, прибуття до Дніпра о 21:00.
- У зворотному напрямку відправлення з Дніпра о 08:10 (9 травня) та о 08:15 (11 травня), прибуття до Києва о 16:17.
Зазначається, що також поїздом можуть скористатись мешканці Кам'янського та Сміли (зупинка на станції імені Тараса Шевченка передбачена при курсуванні з Дніпра до Києва).
Придбати квитки на всі рейси вже можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.
Через зростання пасажиропотоку "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс популярного поїзда №213/214 Київ — Ужгород — Київ.
Також скоро курсуватиме традиційний додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець.