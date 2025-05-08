11:18  08 травня
Конфлікт у ліцеї Рівного: школярка вдарила вчителя циркулем
09:51  08 травня
ДТП у столиці: водій не впорався з керуванням та влетів у стовп
05:05  08 травня
Покинули немовля на вулиці в сумці: батькам із Київщини загрожує до 3 років ув'язнення
UA | RU
UA | RU
08 травня 2025, 14:30

На вихідні Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Дніпро

08 травня 2025, 14:30
Читайте также на русском языке
фото: Укрзалізниця
Читайте также
на русском языке

На 9 та 11 травня "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ — Дніпро — Київ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Київ розквітає каштанами та бузком, а Дніпро вже чекає з теплом рідного берега — час пакувати валізи!", — наголосили в "УЗ".

Графік руху:

  • Відправлення з Києва о 13:44, прибуття до Дніпра о 21:00.
  • У зворотному напрямку відправлення з Дніпра о 08:10 (9 травня) та о 08:15 (11 травня), прибуття до Києва о 16:17.

Зазначається, що також поїздом можуть скористатись мешканці Кам'янського та Сміли (зупинка на станції імені Тараса Шевченка передбачена при курсуванні з Дніпра до Києва).

Придбати квитки на всі рейси вже можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.

Через зростання пасажиропотоку "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс популярного поїзда №213/214 Київ — Ужгород — Київ.

Також скоро курсуватиме традиційний додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Укрзализныця поїзд Дніпро рейси пасажирські перевезення
Уперше з часів незалежності в Україні з'явилися нові плацкартні вагони
02 травня 2025, 19:46
У Києві обмежать рух пішоходів підземними переходами: де і коли
28 квітня 2025, 21:40
У КМДА попередили про ремонтні роботи на станції метро "Хрещатик"
28 квітня 2025, 21:32
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Бригада "Помста" ліквідувала росіян, які загоряли на бронетехніці
08 травня 2025, 15:10
Українські прикордонники показали, як знищують ворожу логістику на Харківщині
08 травня 2025, 15:08
"Про якесь перемир'я ми не говоримо": у Силах оборони підтвердили, що росіяни продовжують штурми та обстріли
08 травня 2025, 15:03
"Укрпошта" випустила марку до Дня матері
08 травня 2025, 14:46
Розкрадання коштів на дитячому садочку: на Київщині оголосили про підозру підряднику
08 травня 2025, 14:40
До 12 років позбавлення волі засудили жителя Херсона, який служив окупантам та намагався потрапити до ЗСУ
08 травня 2025, 14:36
На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники вилучили понад 16 тис. електронних цигарок
08 травня 2025, 14:11
Зрадники в тилу: СБУ знешкодила агентів ворога в Києві та Рівному
08 травня 2025, 14:09
На Тернопільщині 14-річний мотоцикліст потрапив у ДТП
08 травня 2025, 13:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »