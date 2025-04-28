У Києві обмежать рух пішоходів підземними переходами: де і коли

фото: ілюстративне

У столиці з 29 квітня до 12 травня у підземних переходах на Майдані Незалежності і Європейській площі частково обмежать рух пішоходів

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Як зазначається, в цей період дорожники планують провести ремонт стелі у підземному переході на Майдані Незалежності та відремонтувати з’їзди-підйоми в підземному переході на Європейській площі. Роботи виконуватимуться з 8:00 до 17:00.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше у КМДА розповіли про наслідки масованої ворожої атаки на столицю.