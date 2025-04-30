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30 квітня 2025, 07:05

Укрзалізниця запускає новий поїзд, що з'єднає Прикарпаття, Галичину та Волинь

30 квітня 2025, 07:05
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фото: Укрзалізниця
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"Укрзалізниця" призначила новий регіональний поїзд №815/816 Коломия — Луцьк — Коломия, який поєднає Прикарпаття, Галичину та Волинь денним рейсом. Він почне курсувати з 6 травня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька, відкриваючи зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами", — пояснили в "УЗ".

Зазначається, що на маршруті курсуватиме модернізований рейковий автобус PESA 620M, який має 95 місць для сидіння 2-го класу, кондиціонування повітря, безпровідні зарядки для гаджетів та тихий і плавний хід.

Графік руху:

  • У напрямку Луцька (щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі):
  • Відправлення з Коломиї — 06:55, прибуття до Луцька — 14:20.
  • Зупинки: Івано-Франківськ 07:37–07:40 Ходорів 08:53–08:54 Львів 10:10–10:26 Підзамче 10:37–10:39 Радехів 11:55–11:56 Горохів 12:31–12:32.
  • У напрямку Коломиї (також по 4,5,6,7 дням тижня):
  • Відправлення з Луцька — 15:17, прибуття до Коломиї — 22:35
  • Зупинки: Горохів 17:07–17:08 Радехів 17:42–17:43 Підзамче 19:05–19:07 Львів 19:18–19:41 Ходорів 20:47–20:48 Івано-Франківськ 21:50–21:53.

У понеділок, вівторок і середу поїзд №815/816 курсуватиме за маршрутом Коломия — Львів — Коломия, що забезпечить щоденне зручне ранкове та вечірнє сполучення Івано-Франківськ — Львів — Івано-Франківськ та дозволить проводити технічне обслуговування поїзда для комфортних та безпечних подорожей.

Придбати квитки на всі рейси вже можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, через зростання пасажиропотоку "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс популярного поїзда №213/214 Київ — Ужгород — Київ.

Також скоро курсуватиме традиційний додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець.

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Укрзализныця поїзд Луцьк рейси Коломия пасажирські перевезення
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