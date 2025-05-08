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08 мая 2025, 14:30

На выходные Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Днепр

08 мая 2025, 14:30
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фото: Укрзализныця
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"Укрзализныця" назначила дополнительный скорый поезд №220/219 Киев — Днепр — Киев на 9 и 11 мая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Киев расцветает каштанами и сиренью, а Днепр уже ждет с теплом родного берега - пора упаковывать чемоданы!", - подчеркнули в "УЗ".

График движения:

  • Отправление из Киева в 13:44, прибытие в Днепр в 21:00.
  • В обратном направлении отправление из Днепра в 08:10 (9 мая) и 08:15 (11 мая), прибытие в Киев в 16:17.

Отмечается, что также поездом могут воспользоваться жители Каменского и Смелы (остановка на станции имени Тараса Шевченко предусмотрена при курсировании из Днепра в Киев).

Купить билеты на все рейсы уже можно в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" запустила новый поезд, соединивший Прикарпатье, Галичину и Волынь.

Из-за роста пассажиропотока "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс популярного поезда №213/214 Киев - Ужгород - Киев.

Также скоро будет курсировать традиционный дополнительный поезд №159/160 Киев – Трускавец.

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Киев Укрзализныця поезд Днепр рейсы пассажирские перевозки
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