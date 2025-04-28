Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Трускавець

фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що так більше пасажирів зможуть дістатися курортного Трускавця в зручні дати. Додатковий поїзд курсуватиме 9 та 11 травня.

Графік:

відправлення з Києва — 10:16, у Трускавець — прибуття о 19:37.

зворотно — відправлення з Трускавця о 09:03, прибуття в Київ о 19:11.

"У складі поїзда — пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння. Звертаємо увагу: непарні номери місць — біля вікна, парні — біля проходу", — пояснили в "Укрзалізниці".

Придбати квитки на цей додатковий рейс можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті УЗ та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше через зростання пасажиропотоку "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс популярного поїзда №213/214 Київ — Ужгород — Київ.