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28 квітня 2025, 06:10

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ — Трускавець

28 квітня 2025, 06:10
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фото: Укрзалізниця
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"Укрзалізниця" через зростання пасажиропотоку призначила традиційний додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що так більше пасажирів зможуть дістатися курортного Трускавця в зручні дати. Додатковий поїзд курсуватиме 9 та 11 травня.

Графік:

  • відправлення з Києва — 10:16, у Трускавець — прибуття о 19:37.
  • зворотно — відправлення з Трускавця о 09:03, прибуття в Київ о 19:11.

"У складі поїзда — пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння. Звертаємо увагу: непарні номери місць — біля вікна, парні — біля проходу", — пояснили в "Укрзалізниці".

Придбати квитки на цей додатковий рейс можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті УЗ та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше через зростання пасажиропотоку "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс популярного поїзда №213/214 Київ — Ужгород — Київ.

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