Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ — Ужгород

фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що додатковий поїзд курсуватиме:

з Києва — з 12 травня по 30 травня по парних числах, з 1 червня по 29 липня — по непарних числах.

з Ужгорода — з 13 травня по 31 травня по непарних числах, з 2 червня по 30 липня — по парних числах.

Графік:

відправлення з Києва — 23:00, прибуття до Ужгорода — 12:31;

відправлення з Ужгорода — 19:00, прибуття до Києва — 09:18.

Зупинки потяга передбачені на станціях: Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Шепетівка, Дубно, Броди, Красне, Підзамче, Львів, Самбір, Турка, Сянки та Перечин.

"Цей поїзд стане в нагоді для мандрівників, які прагнуть помилуватись магноліями, бузком та липами Ужгорода, оздоровитись у рекреаційних зонах Львівщини та Закарпаття і просто побачити Україну по-новому! Влітку — саме час!", — наголосили в "УЗ".

Придбати квитки на цей додатковий рейс можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті УЗ та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" розповіли про роботу над запуском нових поїздів. Йдеться про нові міжнародні рейси.