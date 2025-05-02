Уперше з часів незалежності в Україні з'явилися нові плацкартні вагони

фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Укрзалізниці.

"Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад шістьма новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен. Побудовані Крюківським вагонобудівним заводом, ці вагони — перші в історії незалежної України, закуплені саме у плацкартній модифікації", - йдеться у повідомленні.

Закупівлю було здійснено в межах державної програми оновлення рухомого складу завдяки підтримці Уряду, Міністерства розвитку громад та територій України та Міністерства фінансів України.

Нові вагони зберігають знайому конфігурацію місць, але отримали низку важливих оновлень, спрямованих на підвищення зручності, безпеки та інклюзивності. Серед нововведень:

полички з м’якими боковими спинками для комфортнішого сну;

ергономічна конструкція східців для зручного підйому на верхні полиці;

міні-перегородки між місцями та проходом для більшої приватності;

спеціальні ніші під нижніми полицями для зберігання негабаритної поклажі — військових рюкзаків або туристичних валіз тощо.

Як повідомлялось, Укрзалізниця запускає новий поїзд, що з'єднає Прикарпаття, Галичину та Волинь.