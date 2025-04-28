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Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

29 квітня на станції метро "Хрещатик" почнеться плановий капітальний ремонт ескалатора № 1. Це той ескалатор, який веде до Алеї Героїв Небесної Сотні. Роботи триватимуть до червня цього року.

Що планується:

ескалатор повністю розберуть;

демонтують сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі;

кожен елемент ескалатора перевірять на зношеність і відповідність технічним вимогам.

Слід також нагадати, що станції метро в Києві під час повітряних тривог працюють в якості укриття. При вході в метрополітен потрібно мати посвідчення особи (паспорт або інший документ). Прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Біля входу розмішується контакт поліції. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей.