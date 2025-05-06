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06 мая 2025, 14:30

Парк роботов ВСУ пополнил мощный "Ослик": что он умеет

06 мая 2025, 14:30
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ наземный роботизированный комплекс "Осел" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Комплекс "Ослик" изготовила команда украинских инженеров по запросам военных. Он предназначен для выполнения широкого спектра военных задач.

В ведомстве отметили, что беспилотная компактная платформа оборудована двумя бесшумными электрическими двигателями и металлическими гусеницами, обеспечивающими высокую проходимость по сложному рельефу местности.

"Ослик" уверенно движется по бездорожью, песку, болоту. В то же время, робот может транспортировать на себе до 200 кг полезного груза. Тягловое усилие электродвигателей может обеспечить еще и эвакуационные функции. Его достаточно, чтобы вытащить увязший в болоте внедорожник.

Отмечается, что НРК "Ослик" производится в различных модификациях - для выполнения задач по логистике, эвакуации, минированию, установке инженерных заграждений. Также он может служить движущейся платформой для перемещения башен-ретрансляторов радиосвязи, боевых модулей, систем дневного или ночного наблюдения. Этот НРК, обладающий ребостойкими каналами управления, опционально может оборудоваться оптоволоконным модулем.

"Ослики" работают в любых погодных условиях. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения на максимальной скорости", - заявили в Минобороны.

Напомним, парк наземных платформ ВСУ пополнил уникальный робот-амфибия "UNEX UGV" украинского производства.

Ранее ВСУ получили на вооружение наземный роботизированный комплекс "D-21-12R" украинского производства.

Зимой 2024 года ВСУ получили боевой модуль-пулемет "Wolly" и универсальный роботизированный наземный комплекс "CRAB-LS" украинского производства для логистики и эвакуации.

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