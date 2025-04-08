ЗСУ отримали на озброєння українського "R2-D2" із кулеметом

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ наземний роботизований комплекс "D-21-12R" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що комплекс "D-21-12R" має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоким водним перешкодам. Оператор керує діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи у захищеному укритті на значній відстані.

"Наземний роботизований комплекс оснащений великокаліберним кулеметом. Може виконувати широку лінійку завдань із спостереження, патрулювання, вогневої підтримки наших підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога тощо", — заявили в Міноборони.

Нагадаємо, протягом першого кварталу 2025 року до експлуатації у Силах оборони допустили понад 350 нових зразків озброєння і військової техніки, 87% з яких – вітчизняного виробництва.

Раніше повідомлялося, що Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ автоматичний гранатомет AGL-53 калібру 40 мм вітчизняного виробництва.

Взимку 2024 року ЗСУ отримали бойовий модуль-кулемет "Wolly" та універсальний наземний роботизований комплекс "CRAB-LS" українського виробництва для логістики та евакуації.

Також на озброєння ЗСУ надійшов український робот-кулемет "Droid TW 12.7".

Раніше Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва "Пернач".