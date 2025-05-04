Українські морські дрони збили обидва російські винищувачі Су-30

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Наші військові збили два російських Су-30 у Чорному морі. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів деталі операції

Про це пише RegioNews із посиланням на The War Zone.

Українські військові збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.

Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення ворожих літаків.

Су-30 — радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4++. Розроблений на основі Су-27УБ. Його вартість становить від 40 до 50 млн доларів США.

Раніше повідомлялось, що бійці ГУР ударом з морського дрона Magura знищили російський літак Су-30.