У ЗСУ назвали втрати російських військ за тиждень
За минулий тиждень, із 27 квітня по 4 травня, Сили оборони України знищили близько 8 170 окупантів, а також 2 265 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
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39 танків;
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78 бойових броньованих машин;
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320 артилерійських систем;
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три РСЗВ;
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10 установок ППО;
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954 одиниці автотехніки;
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10 одиниць спецтехніки.
"Також наші захисники знищили 2 літаки ворога та щонайменше 849 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.
Раніше повідомлялося, що бійці ГУР ударом з морського дрона Magura знищили російський літак Су-30.
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