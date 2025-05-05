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05 травня 2025, 07:10

У ЗСУ назвали втрати російських військ за тиждень

05 травня 2025, 07:10
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень, із 27 квітня по 4 травня, Сили оборони України знищили близько 8 170 окупантів, а також 2 265 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

  • 39 танків;

  • 78 бойових броньованих машин;

  • 320 артилерійських систем;

  • три РСЗВ;

  • 10 установок ППО;

  • 954 одиниці автотехніки;

  • 10 одиниць спецтехніки.

"Також наші захисники знищили 2 літаки ворога та щонайменше 849 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.

Раніше повідомлялося, що бійці ГУР ударом з морського дрона Magura знищили російський літак Су-30.

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