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05 травня 2025, 06:00

Воїни ССО показали, як відбили штурм росіян біля Часового Яру

05 травня 2025, 06:00
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скріншот із відео
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Група 8-го полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича відбила ворожий штурм поблизу Часового Яру Донецької області. Після атаки бійці знищили ще трьох окупантів, які встигли закріпитися у підвалі житлового будинку

Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає RegioNews.

Вказані бої відбулися минулого року. Лише зараз, з міркувань операційної безпеки, ССО оприлюднили ці кадри.

"Підвал став пасткою для ворогів, противник був повністю знищений. Воїни ССО підійшли до нього впритул та закидали термобаричними гранатами", – йдеться у повідомленні.

Також біля Часового Яру спецпризначенці вступили в бій зі ще однією ворожою групою. В результаті українські бійці знищили кількох окупантів та затрофеїли радіостанцію й зброю.

Нагадаємо, раніше у Курській області РФ воїни 6-го полку "Рейнджер" ССО вступили у ближній бій з регулярними військами Північної Кореї. Під час швидкого контакту спецпризначенці знищили 25 північнокорейців.

У березні бійці ССО зачистили промислову будівлю та полонили дев’ятьох російських військових під Покровськом.

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