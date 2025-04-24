"Генерал Черешня" нищить росіян: ЗСУ отримали новий FPV-дрон з електродвигуном

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ новий безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня"

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що коптери комплексу "Генерал Черешня" базуються на рамах різного типорозміру. Ці літальні апарати мають потужні електродвигуни. Новітній комплекс можна розгорнути і підготувати до роботи за лічені хвилини, що гарантує безпеку екіпажу.

"Залежно від розміру рами, коптери можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження броньованих транспортних засобів ворога, автомобілів, бліндажів", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, раніше Сили оборони отримали на озброєння українські дрони-переслідувачі "WINFLY" та швидкісні дрони-камікадзе "NORD".

Також на озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES".

Окрім того, Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.