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23 квітня 2025, 10:10

Вночі українська ППО знищила понад 60 "шахедів" та дронів-імітаторів

23 квітня 2025, 10:10
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 23 квітня російська армія запустила по Україні 134 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 67 ворожих дронів, ще 47 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, російська армія тримає в акваторії Чорного моря два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 12 ракет.

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