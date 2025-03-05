Сили оборони отримали на озброєння швидкісні дрони-камікадзе "NORD"

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси "NORD" вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що безпілотники NORD — компактні й маневрові. Ці дрони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв’язок оператора та FPV в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

"Літальні апарати мають карбонові рами у декількох типорозмірах. "Пташки" NORD із бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, на озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES".

Раніше Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.

Також нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов безпілотний авіакомплекс "Poseidon".